Belen Rodriguez e l’addobbo che non c’è | Natale senza Antonino? Video

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Quel dettaglio che non è passato inosservato:che manca.? C’è un dettaglio che non sfugge nel magnifico mondo natalizio di. Si tratta di un particolare che salta all’occhio dopo aver visto tutti gli addobbi natalizi che la showgirl ha allestito nel suo appartamento. Infatti nelpubblicato dalla showgirl e conduttrice si nota che manca tra gli addobbi il cuscino col nome di. Si vedono accanto tre cuscini con i nomi die dei suoi due figli: Santiago, nato dal matrimonio con Stefano de Martino, e Luna Marì, la piccola di casa nata dalla relazione diconSpinalbese, lo ...

La showgirl argentina è sulle pagine della cronaca rosa per via della sua rocambolesca vita privata. Un dettaglio non è sfuggito ai più attenti La showgirl ha appena ... I fan hanno notato una stranezza nell'ultima storia di: nell'elenco dei familiari incluso negli addobbi di Natale della showgirl Antonino Spinalbese manca clamorosamente. I due passeranno le feste completamente separati?