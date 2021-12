Belen Rodriguez-Antonino rottura definitiva? Lo spirito natalizio non lascia dubbi – FOTO (Di venerdì 10 dicembre 2021) Belen Rodriguez ha rotto la magia del Natale con Antonino Spinalbese in una sola storia Instagram: è rottura definitiva? Nelle scorse ore, Belen Rodriguez ha mostrato fiera la sua casa a Milano addobbata per il Natale. Un luminosissimo albero, il camino e gli addobbi forniti grazie alla This is Love Boutique che la stessa showgirl L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021)ha rotto la magia del Natale conSpinalbese in una sola storia Instagram: è? Nelle scorse ore,ha mostrato fiera la sua casa a Milano addobbata per il Natale. Un luminosissimo albero, il camino e gli addobbi forniti grazie alla This is Love Boutique che la stessa showgirl L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez e il legame con Stefano De Martino ancora vivo - infoitcultura : Belén Rodriguez e Stefano De Martino: la strana coincidenza riaccende il gossip sull’ ex coppia - infoitcultura : Belen Rodriguez: il dettaglio segreto che la tiene unita a Stefano De Martino. Non tutti lo conoscono ma è in bella… - infoitcultura : Belen Rodriguez, sui doni di Natale la dedica a Stefano De Martino: ritorno di fiamma? Il dettaglio che non sfugge… - sportli26181512 : Belen in piscina completamente senza veli: 'Non si vede ma c'è...' FOTO: Belen Rodriguez da urlo. La showgirl argen… -