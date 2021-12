Belen, Natale senza Antonino: le voci di crisi aumentano (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è ancora aria di crisi fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Secondo le ultime indiscrezioni e indizi emersi su Instagram la coppia potrebbe trascorrere un Natale da separati. Belen e Antonino in crisi Ormai da settimane si parla di una crisi fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che, dopo la nascita della piccola Luna, si sarebbero inevitabilmente allontanati. Ad alimentare i gossip erano state alcune dichiarazioni via social della showgirl argentina che aveva lasciato intendere di non essere felice. “Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia”, aveva scritto, salvo poi smentire categoricamente una possibile rottura con ... Leggi su dilei (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è ancora aria difraRodriguez eSpinalbese. Secondo le ultime indiscrezioni e indizi emersi su Instagram la coppia potrebbe trascorrere unda separati.inOrmai da settimane si parla di unafraRodriguez eSpinalbese che, dopo la nascita della piccola Luna, si sarebbero inevitabilmente allontanati. Ad alimentare i gossip erano state alcune dichiarazioni via social della showgirl argentina che aveva lasciato intendere di non essere felice. “Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia”, aveva scritto, salvo poi smentire categoricamente una possibile rottura con ...

Advertising

361_magazine : Quel dettaglio che non è passato inosservato: l'addobbo che manca. Belen Rodriguez senza Antonino a Natale? - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez e Antonino, `il disastro di Natale`. Guardate i cuscini: la prova della rottura – Libero Quotidiano… - ParliamoDiNews : Belen e Antonino: Natale separati? L`indizio non lascia dubbi #belen #antonino #natale #separati #lindizio #lascia… - infoitcultura : Belen e Antonino: Natale separati? L’indizio non lascia dubbi - Novella_2000 : Belen e quei doni di Natale che contengono una frase che Stefano De Martino si è tatuato per lei (FOTO) -