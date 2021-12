Belen e Antonino non ne parlano ma è finita, a casa Rodriguez si festeggia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Antonino Spinalbese è stato dimesso oggi dall’ospedale Fatebenefratelli di Roma ma Belen Rodriguez non lo attende a casa a braccia aperte. La casa della showgirl è piena di addobbi natalizi con le sue iniziali e i nomi dei suoi figli, Santiago e Luna Marì, ma non c’è traccia nemmeno di una tovaglietta di Natale per l’ex hair stylist, il suo nome non c’è, non c’è posto per lui. Allo spettacolo di Natale a scuola di Santiago ci sono solo i Rodriguez, Antonino pubblica una foto della figlia. Qualcuno attende a casa Spinalbese ma non è la showgirl argentina, forse è la sua famiglia. Anche Belen è con la sua famiglia nel suo appartamento, sembrano festeggiare qualcosa, preparano i pop corn, lo zucchero filato. Jeremias, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 dicembre 2021)Spinalbese è stato dimesso oggi dall’ospedale Fatebenefratelli di Roma manon lo attende aa braccia aperte. Ladella showgirl è piena di addobbi natalizi con le sue iniziali e i nomi dei suoi figli, Santiago e Luna Marì, ma non c’è traccia nemmeno di una tovaglietta di Natale per l’ex hair stylist, il suo nome non c’è, non c’è posto per lui. Allo spettacolo di Natale a scuola di Santiago ci sono solo ipubblica una foto della figlia. Qualcuno attende aSpinalbese ma non è la showgirl argentina, forse è la sua famiglia. Ancheè con la sua famiglia nel suo appartamento, sembranore qualcosa, preparano i pop corn, lo zucchero filato. Jeremias, ...

