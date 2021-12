Belen e Antonino | Natale sempre più freddo | dettaglio che li allontana

(Di venerdì 10 dicembre 2021)Rodriguez e il compagno (ex?)Spinalbese non trascorreranno ilinsieme? Unevidenzia la loro lontananza Il rapporto traRodriguez eSpinalbese continua a far discutere. I… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

tempoweb : Belen e Antonino, nella foto il dettaglio rivelatore: la crisi non è finita - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino, 'il disastro di Natale'. Guardate i cuscini: la prova della rottura - infoitcultura : Belen Rodriguez, Natale senza Antonino? Quel dettaglio sugli addobbi di Natale - CaffeFou : Belen Rodriguez, il dettaglio che parla di crisi: 'Ma Antonino non c'è?' - zazoomblog : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese Natale separati: nuova crisi? Ecco la verità - #Belen #Rodriguez #Antonino -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Antonino

Today.it

Coincidenza o mossa pubblicitaria? Non si sa nulla l'unica cosa certa è cheha scelto proprio quella frase per confezionare i suoi doni. Che fine ha fatto? E mentre la modella è al ...Spinalbese ricoverato ma i conti non tornano Provando a ricostruire quanto accaduto è importante ricordare che lo scorso 19 novembre 2021 Spinalbese ha mostrato sui social delle ...Sembra che la crisi, tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, non sia ancora finita. Per carità: tutte supposizioni, per adesso. Ma ai ...Belen Rodriguez e il compagno (ex?) Antonino Spinalbese non trascorreranno il Natale insieme? Un dettaglio evidenzia la loro lontananza.