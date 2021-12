Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 dicembre 2021: Shauna tradisce Quinn! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 13 al 18 dicembre 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana. Leggi su comingsoon (Di venerdì 10 dicembre 2021) Scopriamo le Trame e ledelle Puntate diin onda dal 13 al 18. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 9 dicembre 2021 - zazoomblog : Anticipazioni Beautiful lite tra Ridge e Brooke: c’è lo zampino di Steffy - #Anticipazioni #Beautiful #Ridge - ParliamoDiNews : Beautiful anticipazioni settimanali dal 13 al 18 Dicembre | Il Vicolo delle News #beautiful #anticipazioni… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 10 dicembre: una sorpresa poco gradita per Zoe - ParliamoDiNews : Beautiful: trama 10 dicembre 2021, anticipazioni puntata #beautiful #trama #dicembre #anticipazioni #puntata -