Beautiful, anticipazioni 11 dicembre: Thomas continua con le allucinazioni. Quinn tenta di ingraziarsi Ridge ed Eric

Beautiful, anticipazioni 11 dicembre: ci aspettano due puntate domani. Cosa succederà? 

Hope si felicita con Steffy per come le stanno andando le cose con Finn. Intanto Thomas continua con le allucinazioni.

Hope parla con Steffy e le esprime la propria gioia perché si sta rifacendo una vita con Finn (anche perché così sicuramente spera di levarsela di torno per quanto riguardo a Liam!). Dal canto suo Thomas non è intenzionato a dare tregua alla ex, perché sappiamo che è ancora ossessionato da lei. Seguita ad avere allucinazioni sul manichino della figlia di Brooke! Nella prima puntata di sabato vedremo questo. Quinn cerca di riappacificarsi con Ridge e con Eric.

