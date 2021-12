Bassetti: "Solo ieri ho ricoverato otto no vax". Nuove minacce all'infettivologo (Di venerdì 10 dicembre 2021) «La situazione è buona, ma soffriamo per i non vaccinati. Solo ieri ho ricoverato 8 pazienti 'no vax' e purtroppo ho dovuto mandare via altre persone riconvertendo il reparto in Covid. Nell’ultimo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 dicembre 2021) «La situazione è buona, ma soffriamo per i non vaccinati.ho8 pazienti 'no vax' e purtroppo ho dovuto mandare via altre persone riconvertendo il reparto in Covid. Nell’ultimo...

