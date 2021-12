Bassetti | ' Solo ieri ho ricoverato otto no vax' Nuove minacce all' infettivologo

(Di venerdì 10 dicembre 2021) "La situazione è buona, ma soffriamo per i non vaccinati.ho8 pazienti 'no vax' e purtroppo ho dovuto mandare via altre persone riconvertendo il reparto in Covid. Nell'ultimo ...

Advertising

folivet : A prescindere da come andrà la querela, un medico che si rivolge così ad un rispettabilissimo collega (a prescinder… - Maurofabio31 : RT @EmilianoBechini: Beffeggiavano chi solo pochi mesi fa paragonava questa situazione al Nazismo. Oggi Bassetti, che è un medico e non un… - analistapercaso : Bassetti: 'Solo ieri ho ricoverato 8 #novax'. - DANIELA83337332 : @mimmofattipren1 @mgmaglie Tamponi per tutti!... Che fortuna che noi siamo costretti a sentire in tv solo il troni… - spe1977 : Ma il giornalista dell'@Agenzia_Italia e @MatteoBassetti3 conoscono i dati UFFICIALI dell'@istsupsan? Bassetti: 'S… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti Solo

"La situazione è buona, ma soffriamo per i non vaccinati.ieri ho ricoverato 8 pazienti 'no vax' e purtroppo ho dovuto mandare via altre persone ...afferma all'AGI l'infettivologo Matteo, ......non contare poi chi si fa il test rapido salivare da, non si fa il tampone molecolare e rimane in casa senza fare la quarantena oppure esce'. Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo, ...Penso che ci voglia velocemente una norma a livello europeo . Per non contare poi chi si fa il test rapido salivare da solo, non si fa il tampone molecolare e rimane in casa senza fare la quarantena o ...«La situazione è buona, ma soffriamo per i non vaccinati. Solo ieri ho ricoverato 8 pazienti 'no vax' e purtroppo ho dovuto mandare via altre persone ...