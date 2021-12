Bassetti: “Ricovero non vaccinati in condizioni gravi, paese di matti” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “In ospedale abbiamo 50enni e 60enni non vaccinati che si ammalano in maniera grave. La gente rifiuta il vaccino. Questo è un paese di matti”. E’ lo sfogo del professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “Abbiamo ricoverato 10 persone nelle ultime ore, sono passate dal pronto soccorso alla terapia intensiva. La variante Delta è molto pericolosa per i non vaccinati. Le persone scoperte dalla vaccinazione, soprattutto 50enni e 60enni, hanno situazioni devastanti. Ho appena visto una Tac: non c’è una parte di polmone che respira. Questo dipende dalla variante Delta, senza il vaccino le persone vanno a schiantarsi”, dice a L’aria che tira. “Siamo nel mezzo della quarta ondata, vogliamo rendercene conto o vogliamo continuare a pettinare le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) “In ospedale abbiamo 50enni e 60enni nonche si ammalano in maniera grave. La gente rifiuta il vaccino. Questo è undi”. E’ lo sfogo del professor Matteo, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “Abbiamo ricoverato 10 persone nelle ultime ore, sono passate dal pronto soccorso alla terapia intensiva. La variante Delta è molto pericolosa per i non. Le persone scoperte dalla vaccinazione, soprattutto 50enni e 60enni, hanno situazioni devastanti. Ho appena visto una Tac: non c’è una parte di polmone che respira. Questo dipende dalla variante Delta, senza il vaccino le persone vanno a schiantarsi”, dice a L’aria che tira. “Siamo nel mezzo della quarta ondata, vogliamo rendercene conto o vogliamo continuare a pettinare le ...

