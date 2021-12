Basilea, Esposito si rifiuta di entrare negli ultimi minuti: “Inaccettabile” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sebastiano Esposito si rifiuta di entrare in campo negli ultimi dieci minuti della sfida contro il Karabakh. Il FCB Basilea conduce 3-0 la partita, che assicura al club la vittoria del gruppo e l’accesso ai sedicesimi di finale, e l’allenatore Patrick Rahmen decide di dare spazio all’attaccante italiano. Esposito, in prestito al Basilea sall’Inter, però si rifiuta di entrare, scatenando il litigio in panchina. La società, contattata da Blick, conferma quanto successo tramite le parole del portavoce Simon Walter afferma: “Questo non è tollerabile, ma tutto il resto discuteremo internamente“. Non è la prima volta che Sebastiano Esposito, giocatore anche della Nazionale Under 21, ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sebastianosidiin campodiecidella sfida contro il Karabakh. Il FCBconduce 3-0 la partita, che assicura al club la vittoria del gruppo e l’accesso ai sedicesimi di finale, e l’allenatore Patrick Rahmen decide di dare spazio all’attaccante italiano., in prestito alsall’Inter, però sidi, scatenando il litigio in panchina. La società, contattata da Blick, conferma quanto successo tramite le parole del portavoce Simon Walter afferma: “Questo non è tollerabile, ma tutto il resto discuteremo internamente“. Non è la prima volta che Sebastiano, giocatore anche della Nazionale Under 21, ...

