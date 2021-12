Basilea | Esposito si rifiuta di entrare contro il Qarabag | i dettagli

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Arrivano conferme dalla Svizzera sul rifiuto da parte di Sebastianodiin campo nel matchilArrivano brutte notizie riguardanti Sebastiano. L’attaccante del– in prestito dall’Inter -, è stato protagonista ieri di un gesto non certamente positivo. Stando a quanto riporta Blick, infatti, l’ex nerazzurro si sarebbeto diin campo nella gara vintail. Il tecnico della squadra svizzera aveva scelto di mettere in campo il classe 2002 – rientrato dopo 3 mesi dall’infortunio – per gli ultimi 10 minuti, ma l’attaccante si èto, scatenando un battibecco che ha coinvolto anche il capitano Valentin Stocker, Michael Lang e ...

Chi si sta confermando, invece, è Salvatore Esposito della Spal, che è riuscito ad uscire dall'ingombrante ombra del fratello Sebastiano