Bari-Taranto, l’ex Maiellaro: “Rose diverse, ecco chi decide il derby. Saraniti…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un doppio ex di Bari e Taranto si è espresso in merito al derby pugliese. L'ex centrocampista con un trascorso anche a Palermo ha ipotizzato quali potrebbero essere i giocatori in grado di fare la differenza in una sfida così importante. Leggi su mediagol (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un doppio ex disi è espresso in merito alpugliese. L'ex centrocampista con un trascorso anche a Palermo ha ipotizzato quali potrebbero essere i giocatori in grado di fare la differenza in una sfida così importante.

Advertising

BlunoteWeb : Bari-Taranto: Il cuore diviso a metà di Pietro Maiellaro - BariLive : Bari in tiro per il Taranto - TSTARANTO : Bari, il ds Polito: 'Taranto? Alla squadra dirò che i derby non si giocano, si vincono' - TSTARANTO : Bari, De Laurentiis: 'Con il Taranto mi aspetto una risposta d'orgoglio della tifoseria' - Mediagol : Bari-Taranto, l’ex Maiellaro: “Rose diverse, ecco chi decide il derby. Saraniti…” -