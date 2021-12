Bari | 54enne arrestato in flagranza dopo aver intascato il pizzo

Advertising

HiPeople_21 : Bari, estorsione al San Paolo: arrestato 54enne del clan Strisciuglio. ‘Tassa’ da 1.500 euro a supermercato - Teleb… - HiPeople_21 : Bari, pizzo di 1500 euro al supermercato del San Paolo: arrestato 54enne affiliato al clan Strisciuglio - VIDEO - I… - Telebari : Bari, estorsione al San Paolo: arrestato 54enne del clan Strisciuglio. ‘Tassa’ da 1.500 euro a supermercato - #Bari… - HiPeople_21 : Bari, estorsione in un supermercato del San Paolo: arrestato 54enne del clan Strisciuglio - Borderline24 - Il giorn… - Borderline_24 : #Bari, #Estorsione in un supermercato del San Paolo: arrestato 54enne del #Clan Strisciuglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari 54enne

...San Paolo dia versare il "pizzo". I Carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno arrestato in flagranza per "estorsione aggravata dal metodo mafioso" ilMichele ......, pregiudicato, vicino all'articolazione del clan " Strisciuglio ", operante nel quartiere "San Paolo" di. L'operazione è stata condotta a seguito degli approfondimenti di una pregressa ...Teneva sotto scacco il titolare di un supermercato a Bari: un pregiudicato vicino al clan Strisciuglio del quartiere San Paolo, Michele Ruta, di 54 anni, è stato arrestato in flagranza ...Si tratta di un 54enne già noto alle forze dell’ordine, Michele Ruta, ritenuto vicino al clan Strisciuglio del quartiere San Paolo. I Carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, lo ...