Barcellona, Laporta: “A gennaio rinforzi, adesso avanti uniti” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Parla il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sul momento di una squadra che dopo tanti anni non ha superato la fase a gironi di Champions, retrocedendo in Europa League: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che servano rinforzi. Il problema è che abbiamo ereditato contratti che non ci lasciano grandi margini di trattativa, ma stiamo lavorando per migliorare la squadra nella prossima sessione di mercato. Ora è il momento di restare uniti, di remare tutti dalla stessa parte”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Parla il presidente del, Joan, sul momento di una squadra che dopo tanti anni non ha superato la fase a gironi di Champions, retrocedendo in Europa League: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che servano. Il problema è che abbiamo ereditato contratti che non ci lasciano grandi margini di trattativa, ma stiamo lavorando per migliorare la squadra nella prossima sessione di mercato. Ora è il momento di restare, di remare tutti dalla stessa parte”. SportFace.

Advertising

CalcioPillole : Crisi #Barcellona, Il presidente #Laporta: 'Rafforzeremo la prima squadra' ma resta l'ostacolo economico a fermare… - divvuerre : Joan Laporta Presidente del Barcellona ha fatto un video sul suo profilo per giustificarsi della discesa in EL e no… - ValerioMoggia : L'ultimo #Barcellona in Europa League/Coppa UEFA: Laporta presidente da qualche mese, un giovane tecnico dalle idee… - sportface2016 : #UCL #ChampionsLeague #bayernbarca, Joan #Laporta: 'Bisogna tirare fuori l'orgoglio, vogliamo passare il turno' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta: 'Sfida con il Bayern? Sono fiducioso, dobbiamo tirar fuori l'orgoglio' -