Barca a vela e 150mila euro all’estero, ma prende il reddito di cittadinanza: denunciata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic – In possesso di una Barca a vela ma col “bonus” del reddito di cittadinanza. L’incredibile storia viene raccontata da Askanews e avviene in Friuli. Barca a vela più reddito cittadinanza: la combo perfetta In Friuli, a quanto pare, c’è chi possiede una Barca, ma non rinuncia al reddito di cittadinanza. Non solo, ne chiede e ottiene 28 mensilità, per un valore complessivo di oltre 15mila euro. La Barca di proprietà della “furbetta” in questione è della lunghezza di 11 metri e del valore di circa 40mila euro. Ma non è tutto. La cointestataria della combinazione “Barca più reddito di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic – In possesso di unama col “bonus” deldi. L’incredibile storia viene raccontata da Askanews e avviene in Friuli.più: la combo perfetta In Friuli, a quanto pare, c’è chi possiede una, ma non rinuncia aldi. Non solo, ne chiede e ottiene 28 mensilità, per un valore complessivo di oltre 15mila. Ladi proprietà della “furbetta” in questione è della lunghezza di 11 metri e del valore di circa 40mila. Ma non è tutto. La cointestataria della combinazione “piùdi ...

annadelbello1 : RT @autocostruttore: Reddito di cittadinanza con barca a vela e 150mila euro in banca: una 41enne nei guai a Pordenone - Mynameismysoul : @ApolideL @VirValejoGarcia Due Lürssen.. questo di Usmanov più grande quello di Bezos più lussuoso.Poi Bezos non pa… - ddgiusto : RT @giuseppetp55: Nel #Friuli una signora aveva avuto in eredità una somma di 150.000€ ed una barca a vela,ma aveva dimenticato l’eredità d… - Gianna47428351 : RT @giuseppetp55: Nel #Friuli una signora aveva avuto in eredità una somma di 150.000€ ed una barca a vela,ma aveva dimenticato l’eredità d… - giuseppetp55 : Nel #Friuli una signora aveva avuto in eredità una somma di 150.000€ ed una barca a vela,ma aveva dimenticato l’ere… -