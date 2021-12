Banco Santander dovrà risarcire Andrea Orcel per 68 milioni di euro per la mancata nomina a Ceo: “L’accordo era valido” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Banco Santander dovrà risarcire Andrea Orcel per 68 milioni di euro per la mancata nomina a Ceo dell’attuale amministratore delegato di Unicredit. Lo ha deciso il Tribunale di Madrid che ha condannato l’istituto bancario spagnolo ritenendo valido L’accordo raggiunto nel settembre 2018 con il banchiere. Una sentenza che, comunque, non è definitiva, visto che il gruppo iberico farà ricorso: “Siamo in forte disaccordo con la sentenza – si legge in una nota diffusa da Santander – Il consiglio di amministrazione è fiducioso che avremo successo in appello come nelle due denunce penali già considerate dal tribunale in relazione a questa questione”. Orcel, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021)per 68diper laa Ceo dell’attuale amministratore delegato di Unicredit. Lo ha deciso il Tribunale di Madrid che ha condannato l’istituto bancario spagnolo ritenendoraggiunto nel settembre 2018 con il banchiere. Una sentenza che, comunque, non è definitiva, visto che il gruppo iberico farà ricorso: “Siamo in forte disaccordo con la sentenza – si legge in una nota diffusa da– Il consiglio di amministrazione è fiducioso che avremo successo in appello come nelle due denunce penali già considerate dal tribunale in relazione a questa questione”., ...

