Banca IFIS, 100 mln di euro per la transizione sostenibile delle PMI (Di venerdì 10 dicembre 2021) Banca IFIS rafforza la partnership con la Banca europea per gli Investimenti per consentire alle Piccole e Medie Imprese italiane di accedere a finanziamenti green tesi a ridurre il proprio impatto ambientale. Grazie al finanziamento Bei, tramite due accordi separati da 50 milioni di euro ciascuno, Banca IFIS metterà a disposizione delle PMI cento milioni di euro da investire in nuovi progetti per la transizione sostenibile. L'iniziativa rafforza l'impegno sul fronte ambientale di Banca IFIS, prima challenger bank italiana a aderire alla Net-Zero Banking Alliance promossa dalle Nazioni Unite, e si inserisce nella strategia Esg della Banca nella ...

