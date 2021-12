Balzo dell'incidenza, tutta Italia a rischio moderato tranne il Molise (Di venerdì 10 dicembre 2021) incidenza dei casi Covid in Italia ancora in netto aumento nell’ultima settimana, 176 casi per centomila abitanti (contro i 155 della scorsa settimana), mentre l’indice Rt è in lieve calo per la seconda settimana consecutiva attestandosi a 1,18 (contro 1,20 di 7 giorni fa e 1,23 di quelli precedenti). Sono i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall’Iss. “L’incidenza settimanale a livello nazionale - sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità - continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (03/12/2021-09/12/2021) vs 155 per 100mila abitanti (26/11/2021-02/12/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 16 novembre - 29 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,06 - 1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)dei casi Covid inancora in netto aumento nell’ultima settimana, 176 casi per centomila abitanti (contro i 155a scorsa settimana), mentre l’indice Rt è in lieve calo per la seconda settimana consecutiva attestandosi a 1,18 (contro 1,20 di 7 giorni fa e 1,23 di quelli precedenti). Sono i datia cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall’Iss. “L’settimanale a livello nazionale - sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità - continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (03/12/2021-09/12/2021) vs 155 per 100mila abitanti (26/11/2021-02/12/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 16 novembre - 29 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,06 - 1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana ...

Advertising

HuffPostItalia : Balzo dell'incidenza, tutta Italia a rischio moderato tranne il Molise - acaporrella : RT @Hiteco_MRK: Il DESI (Digital Economy and Society Index) monitora lo sviluppo di digitalizzazione dei paesi dell’Unione Europea #UE Il… - thulasa : ???? #BlubitSchool – la cavalcata dei gamer... nei trend topic di YouTube. Tema interessante per i marketer, soprattu… - Hiteco_MRK : Il DESI (Digital Economy and Society Index) monitora lo sviluppo di digitalizzazione dei paesi dell’Unione Europea… - bizcommunityit : Coronavirus ultime notizie. Ponte dell’Immacolata, balzo delle multe per le mascherine -