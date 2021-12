Balzo dell'incidenza, da lunedì Calabria in giallo con Friuli e Alto Adige (Di venerdì 10 dicembre 2021) incidenza dei casi Covid in Italia ancora in netto aumento nell’ultima settimana, 176 casi per centomila abitanti (contro i 155 della scorsa settimana), mentre l’indice Rt è in lieve calo per la seconda settimana consecutiva attestandosi a 1,18 (contro 1,20 di 7 giorni fa e 1,23 di quelli precedenti). Sono i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Nell’ultima settimana di monitoraggio 20 Regioni risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, cinque sono ad alta probabilità di progressione a rischio Alto. Solo una regione - il Molise - è classificata a rischio basso. Dodici Regioni riportano un’allerta di resilienza; nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. Da lunedì la Calabria diventerà zona gialla, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)dei casi Covid in Italia ancora in netto aumento nell’ultima settimana, 176 casi per centomila abitanti (contro i 155a scorsa settimana), mentre l’indice Rt è in lieve calo per la seconda settimana consecutiva attestandosi a 1,18 (contro 1,20 di 7 giorni fa e 1,23 di quelli precedenti). Sono i datia cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Nell’ultima settimana di monitoraggio 20 Regioni risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, cinque sono ad alta probabilità di progressione a rischio. Solo una regione - il Molise - è classificata a rischio basso. Dodici Regioni riportano un’allerta di resilienza; nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. Daladiventerà zona gialla, ...

Advertising

FilippoCarmigna : Balzo dell'incidenza, da lunedì Calabria in giallo con Friuli e Alto Adige - HuffPostItalia : Balzo dell'incidenza, tutta Italia a rischio moderato tranne il Molise - acaporrella : RT @Hiteco_MRK: Il DESI (Digital Economy and Society Index) monitora lo sviluppo di digitalizzazione dei paesi dell’Unione Europea #UE Il… - thulasa : ???? #BlubitSchool – la cavalcata dei gamer... nei trend topic di YouTube. Tema interessante per i marketer, soprattu… - Hiteco_MRK : Il DESI (Digital Economy and Society Index) monitora lo sviluppo di digitalizzazione dei paesi dell’Unione Europea… -