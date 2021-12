Balzo dei contagi, 20.497 nuovi casi e 118 morti: è il picco della quarta ondata La Calabria da lunedì entra in zona gialla (Di venerdì 10 dicembre 2021) I dati di venerdì 10 dicembre. Oltre 100 vittime per la seconda volta in questo mese. Superati i 20 mila nuovi contagi: non succedeva dal 3 aprile. Il tasso di positività è 2,9% con 716.287 tamponi. Ricoveri: +150. Terapie intensive: +5 Leggi su corriere (Di venerdì 10 dicembre 2021) I dati di venerdì 10 dicembre. Oltre 100 vittime per la seconda volta in questo mese. Superati i 20 mila: non succedeva dal 3 aprile. Il tasso di positività è 2,9% con 716.287 tamponi. Ricoveri: +150. Terapie intensive: +5

