“Babbo Natale? Non esiste | è simbolo del consumismo” | il vescovo di Noto fa piangere i bambini

Roma, 10 dic — Chi mai potrebbe contestare questa verità: «Babbo Natale non esiste e la Coca Cola, ma non solo, ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani». Peccato che a dirla è stato il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, di fronte a una platea di studenti di tutte le età, quindi anche di bambini, che alla venuta di Babbo Natale ci credono ancora. Immaginatevi il trauma dei piccini, a cui forse andava di sognare ancora per qualche anno prima di digerire l'amaro boccone. Il vescovo di Noto gela i bimbi: "Babbo Natale non esiste" Le parole del vescovo sono risuonate impietose tra le arcate della basilica del Santissimo Salvatore ...

