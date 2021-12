Avv. Chiacchio: “La squalifica di Spalletti può essere ridotta. Arbitrati post ammutinamento? Lo scenario è chiaro” (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’avvocato e esperto di diritto sportivo, Edoardo Chiacchio, è intervenuto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” su Radio Marte, rilasciando delle considerazioni sull’esito del ricorso per la squalifica di Luciano Spalletti: “Credo che in questo caso la squalifica possa essere ridotta di una gara aggiungendo un’ammenda. Sono cambiati i giudici, anche nel caso di Osimhen l’esito fu questo. L’orientamento è stato espresso in più occasioni, ritengo che possa essere applicato pure in questa vicenda”. FOTO IMAGO: De Laurentiis Napoli L’avvocato si è poi soffermato sulla spinosa questione degli Arbitrati riguardanti le multe non pagate dagli ex calciatori azzurri coinvolti nell’ammutinamento del 2019 quando vestivano ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’avvocato e esperto di diritto sportivo, Edoardo, è intervenuto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” su Radio Marte, rilasciando delle considerazioni sull’esito del ricorso per ladi Luciano: “Credo che in questo caso lapossadi una gara aggiungendo un’ammenda. Sono cambiati i giudici, anche nel caso di Osimhen l’esito fu questo. L’orientamento è stato espresso in più occasioni, ritengo che possaapplicato pure in questa vicenda”. FOTO IMAGO: De Laurentiis Napoli L’avvocato si è poi soffermato sulla spinosa questione degliriguardanti le multe non pagate dagli ex calciatori azzurri coinvolti nell’del 2019 quando vestivano ...

