Autore bestemmia col microfono aperto al GF Vip | la Cipriani se ne lamenta

Leggi su biccy

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Undel Grande Fratello Vip avrebbeto durante la diretta h24. Ad accorgersene sono stati alcuni telespettatori che stavano seguendo il reality su MediasetPlay e che hanno poi riportato il video sui social. Il fatto sarebbe avvenuto questa mattina. Nella clip in questione si vedono i vipponi dormire e si sente un telefono suonare. Lo squillo viene ovviamente dalla cabina regia, in quel momento collegata con i microfoni aperti in tutta casa. “P*rco Dio! Pronto? Aspetta un attimo che li sto svegliando poi ti chiamo. Aspetta un attimo, li sto svegliando”. La prima risposta è stata quella di Valeria Marini che, in dormiveglia, ha esclamato all’: “C’è il!“. Successivamente la telecamera si è spostata in veranda dove Francesca...