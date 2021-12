Auto | stop alla produzione di nuovi motori a combustione entro il 2035

Advertising

Agenzia_Ansa : Stop alle nuove auto a motore termico entro 2035. Per i furgoni c'è tempo fino al 2040. Lo rende noto il Ministero… - askanews_ita : Stop alle auto con motore a combustione dal 2035 - alexbottoni : Ambiente, la svolta: “Stop a nuove auto a motore termico entro il 2035” - MICIO7BEAR : RT @LaStampa: Ambiente, la svolta: “Stop a nuove auto a motore termico entro il 2035” - ilmessaggeroit : #auto, stop alle #auto nuove con motori a combustione entro il 2035 -

Ultime Notizie dalla rete : Auto stop

Corriere della Sera

Furgoni e veicoli da trasporto saranno sostituiti nel 2040. Nella quarta riunione del Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, i ministri della Transizione ecologica Roberto ...ROMA - In occasione della quarta riunione del Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, con i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e ...Il governo ha deciso: stop alle automobili nuove con motore a combustione interna entro il 2035, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri l'uscita dai motori ...I ministri Cingolani, Giovannini e Giorgetti hanno definito la tempistica per il cosiddetto "phase out" dei motori a combustione, in linea con la proposta della Commissione europea ...