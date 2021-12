Auto: morto Ema Motorsport, funerali il 13 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - E' morto ieri Emanuele Sabatino, il meccanico di 45 anni che è diventato famoso sui social sotto il nome di Ema Motorsport per la sua passione per i motori. Sabatino lascia una moglie e tre figlie. A darne notizia è la famiglia di Sabatino. I funerali, annunciano, si svolgeranno lunedì 13 dicembre alle 11 presso la chiesa si San Francesco in Siziano. "Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ema, collega e amico prezioso per tutti noi", sottolinea il team di EmaMotorsport in un post pubblicato su Instagram. "La sua storia e le sue inziative lo hanno portato a diventare un riferimento nel web amato e stimato da milioni di persone. Ciononostante il successo non lo ha cambiato: Ema è sempre rimasto un uomo dal cuore grande, un amico prezioso che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - E'ieri Emanuele Sabatino, il meccanico di 45 anni che è diventato famoso sui social sotto il nome di Emaper la sua passione per i motori. Sabatino lascia una moglie e tre figlie. A darne notizia è la famiglia di Sabatino. I, annunciano, si svolgeranno lunedì 13alle 11 presso la chiesa si San Francesco in Siziano. "Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ema, collega e amico prezioso per tutti noi", sottolinea il team di Emain un post pubblicato su Instagram. "La sua storia e le sue inziative lo hanno portato a diventare un riferimento nel web amato e stimato da milioni di persone. Ciononostante il successo non lo ha cambiato: Ema è sempre rimasto un uomo dal cuore grande, un amico prezioso che si ...

Advertising

TV7Benevento : Auto: morto Ema Motorsport, funerali il 13 dicembre... - peppesava : RT @Ragusanews: Mondo dell'auto in lutto, trovato morto Emanuele Sabatino, star social e TV - Ragusanews : Mondo dell'auto in lutto, trovato morto Emanuele Sabatino, star social e TV - orax1972 : RT @Gazzetta_it: Morto Al Unser Sr: vinse per 4 volte la 500 Miglia di Indy - Gazzetta_it : Morto Al Unser Sr: vinse per 4 volte la 500 Miglia di Indy -