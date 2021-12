Advertising

GiaPettinelli : Australia alle prese con incendi ad ovest, inondazioni ad est - Wallee___ : RT @purtroppobea: un grande grandissimo buongiorno agli italiani e alle italiane in australia tutti e tutte super vaccinati e vaccinate vi… - Rosabianca123 : RT @CristinaMolendi: USA e AUSTRALIA non parteciperanno alle olimpiadi di Pechino 2022 contro il regime cinese. E Prodi che va spesso in Ci… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @coninews @luigidimaio @Corriere @fattoquotidiano @rainews @raisport @Agenzia_Ansa @tg2rai Sacrosanta la scelta di #USA,#… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @Adnkronos @ilmessaggeroit @gazzetta_it @tg1rai @ambcina @Radio24_news @unomattina @mediasettgcom24 Sacrosanta la scelta… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia alle

Agenzia ANSA

L'sta combattendo da ore contro due diversi disastri naturali: incendi sulla costa ovest, piogge e inondazioni ad est. Le fiamme, piaga dell'in estate, hanno colpito la zona turistica di nella zona turistica di Margaret River, amata da surfisti e appassionati di vino, dove nelle ultime settimane le temperature hanno sfiorato i 40 ...In, in un futuro apocalittico, tutti lottano per sopravvivere. Max, solitario ex ... un'armata di guerrieri, comandati da Immortan Joe, signore della guerra che grazieriserve d'acqua in ...MARGARET RIVER, 10 DIC - L'Australia sta combattendo da ore contro due diversi disastri naturali: incendi sulla costa ovest, piogge e inondazioni ad est. (ANSA) ...Il Fondo monetario internazionale ha calcolato un danno da Omicron per possibili 3.500 miliardi di dollari e ha avvertito che la politica di allentamento delle banche centrali non può più durare. Occh ...