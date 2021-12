Aurora Ramazzotti, ha ceduto al ritocchino: arriva la conferma del chirurgo (Di venerdì 10 dicembre 2021) . La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha fatto ricorso alla chirurgia estetica Porta un nome, anzi un cognome piuttosto pesante da gestire nella vita di tutti i giorni. E’ forse il destino di chi ha per genitori personaggi molto popolari e celebri, come nel caso di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La ragazza in questione è dunque Aurora Ramazzotti, la figlia nata dal matrimonio tra il cantautore romano e la showgirl svizzera. Oggi Aurora ha venticinque anni, compiuti tra l’altro qualche giorno fa e festeggiati alla grande con un esclusivo party in uno sfarzoso centro termale a Milano. Aurora RamazzottiAurora Ramazzotti ha cercato di ripercorrere le orme materne gettandosi a capofitto nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è ... Leggi su topicnews (Di venerdì 10 dicembre 2021) . La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha fatto ricorso alla chirurgia estetica Porta un nome, anzi un cognome piuttosto pesante da gestire nella vita di tutti i giorni. E’ forse il destino di chi ha per genitori personaggi molto popolari e celebri, come nel caso di Erose Michelle Hunziker. La ragazza in questione è dunque, la figlia nata dal matrimonio tra il cantautore romano e la showgirl svizzera. Oggiha venticinque anni, compiuti tra l’altro qualche giorno fa e festeggiati alla grande con un esclusivo party in uno sfarzoso centro termale a Milano.ha cercato di ripercorrere le orme materne gettandosi a capofitto nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è ...

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: EROS RAMAZZOTTI - L´AURORA - fmraizesnoar : No ar: Eros Ramazzotti - L'Aurora - zazoomblog : Aurora Ramazzotti sommersa di insulti dopo questa foto. Il motivo? Occhio al dettaglio non si nota subito -… - GammaStereoRoma : Eros Ramazzotti - L'Aurora - miraugusta : Domanda importante: come si chiama la canzone della pubblicità con Aurora Ramazzotti? -