Auriemma: “Il Napoli ha in mano Mandava. Giuntoli lavora per altri due calciatori. Vi racconto tutto” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Raffaele Auriemma rivela che Mandava è vicinissimo al Napoli. il giornalista prova ad anticipare le mosse di Cristiano Giuntoli. Il Napoli ha battuto il Leicester ma ha perso l’ennesimo calciatore. Lozano ha riportato la rottura di un dente. Il messicano ha perso l’equilibrio e si è scontrato con un avversario senza alcuna protezione per il volto. Il Napoli ha trasportato il calciatore immediatamente in ospedale e gli esami strumentali hanno escluso la rottura del setto nasale. Il report medico ufficiale per Lozano è: “Trauma cranico-facciale non commotivo“. Spalletti deve fare di necessità virtù in attesa del mercato di Gennaio. Il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Teleclub Italia ha provato ad anticipare le mosse di Giuntoli: “Cristiano ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 dicembre 2021) Raffaelerivela cheè vicinissimo al. il giornalista prova ad anticipare le mosse di Cristiano. Ilha battuto il Leicester ma ha perso l’ennesimo calciatore. Lozano ha riportato la rottura di un dente. Il messicano ha perso l’equilibrio e si è scontrato con un avversario senza alcuna protezione per il volto. Ilha trasportato il calciatore immediatamente in ospedale e gli esami strumentali hanno escluso la rottura del setto nasale. Il report medico ufficiale per Lozano è: “Trauma cranico-facciale non commotivo“. Spalletti deve fare di necessità virtù in attesa del mercato di Gennaio. Il giornalista Raffaeleai microfoni di Teleclub Italia ha provato ad anticipare le mosse di: “Cristiano ...

