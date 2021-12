Atm | Giana verso Roma e Milano rimane a piedi

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il sindaco diSala fa un regalo a Gualtieri e le figure chiave di Atm sono pronte a correre in aiuto dell'Atac

Dall'Azienda tranviaria di Milano arriverà Arrigo"nel doppio ruolo: presidente di Atac, e direttore generale di". Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?Ad Agens, oggi, aderiscono importanti realtà come Atac Roma, Amn Napoli, gruppo Trenitalia, Trenord,Milano (di cui lo stessoè presidente) ed Ast - Azienda Siciliana Trasporti, che è già ...Il sindaco di Milano Sala fa un regalo a Gualtieri e le figure chiave di Atm sono pronte a correre in aiuto dell'Atac ...Manterrebbe in contemporanea il suo incarico attuale di guida operativa dell’Atm. Che da settimane i viaggi a Roma del direttore generale dell’Atm siano frequenti è cosa nota. Se vuoi restare aggiorna ...