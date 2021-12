Atletica Europei di cross 2021, La Torre: “Avremo riflettori puntati addosso, piedi per terra” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli azzurri dell’Atletica sono arrivati nel pomeriggio a Dublino, in Irlanda, dove domenica si terranno gli Europei di cross 2021. Il direttore tecnico Antonio La Torre tiene alta la guardia dei suoi, e agli Atletica Italiana Awards sottolinea: “Siamo già nel 2022. D’ora in poi, ovunque andiamo Avremo gli occhi addosso, i riflettori puntati. Siamo l’Italia che ha vinto cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi, tutto è amplificato, nel bene o nel male. Vorrei che lo spirito di emulazione scattato a Tokyo proseguisse anche in questo evento ma è fondamentale restare con i piedi per terra“. Saranno 39 i partecipanti agli Europei di cross ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli azzurri dell’sono arrivati nel pomeriggio a Dublino, in Irlanda, dove domenica sinno glidi. Il direttore tecnico Antonio Latiene alta la guardia dei suoi, e agliItaliana Awards sottolinea: “Siamo già nel 2022. D’ora in poi, ovunque andiamogli occhi, i. Siamo l’Italia che ha vinto cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi, tutto è amplificato, nel bene o nel male. Vorrei che lo spirito di emulazione scattato a Tokyo proseguisse anche in questo evento ma è fondamentale restare con iper“. Saranno 39 i partecipanti aglidi...

Advertising

sportface2016 : #Atletica | Europei di cross 2021, La Torre: 'Avremo riflettori puntati addosso, piedi per terra' - _Sport_Calcio_ : #atletica FATECI DIVERTIRE ???????????? ?? Azzurri in partenza per gli Europei di cross, domenica la rassegna continental… - _Sport_Calcio_ : RT @atleticaitalia: #atletica FATECI DIVERTIRE ???????????? ?? Azzurri in partenza per gli Europei di cross, domenica la rassegna continentale a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Europei cross: annunciati i 39 azzurri in partenza - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Europei cross: annunciati i 39 azzurri in partenza -