Atletica, Europei cross: Yeman Crippa e Nadia Battocletti per il podio, c’è Jakob Ingebrigtsen. Favoriti e speranze italiane (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli Europei 2021 di cross chiuderanno come da tradizione l’intensa stagione di Atletica leggera. La rassegna continentale di corsa campestre andrà in scena domenica 12 dicembre sui pratoni dello Sport Ireland Campus di Dublino (Irlanda), dove il meteo e le temperature rigide potrebbero fare la differenza. L’Italia ha due carte di rilevante importanza per cercare di essere protagonista in questa competizione, a cui prendono parte ben 39 azzurri nelle sette gare in programma Yeman Crippa ha tutti i mezzi per provare a salire nuovamente sul podio dopo l’argento conquistato due anni fa a Lisbona (bronzo al traguardo, poi promosso in seguito alla squalifica dello svedese Robel Fsiha). Il primatista italiano di 5000 e 10000 metri dovrà fare i conti con una concorrenza spietata guidata dal ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli2021 dichiuderanno come da tradizione l’intensa stagione dileggera. La rassegna continentale di corsa campestre andrà in scena domenica 12 dicembre sui pratoni dello Sport Ireland Campus di Dublino (Irlanda), dove il meteo e le temperature rigide potrebbero fare la differenza. L’Italia ha due carte di rilevante importanza per cercare di essere protagonista in questa competizione, a cui prendono parte ben 39 azzurri nelle sette gare in programmaha tutti i mezzi per provare a salire nuovamente suldopo l’argento conquistato due anni fa a Lisbona (bronzo al traguardo, poi promosso in seguito alla squalifica dello svedese Robel Fsiha). Il primatista italiano di 5000 e 10000 metri dovrà fare i conti con una concorrenza spietata guidata dal ...

