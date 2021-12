Athletic Bilbao-Siviglia (Liga, sabato H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Grande partita a San Mamès (Di venerdì 10 dicembre 2021) Forse è il primo vero momento difficile stagionale per il Siviglia: gli andalusi, che in campionato stanno facendo benissimo e sono al momento secondi, dietro unicamente al Real Madrid, non hanno fatto un bel girone di Champions. Mercoledì notte è arrivata la sconfitta di Salisburgo, che ha retrocesso gli uomini di Lopetegui in Europa League, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 10 dicembre 2021) Forse è il primo vero momento difficile stagionale per il: gli andalusi, che in campionato stanno facendo benissimo e sono al momento secondi, dietro unicamente al Real Madrid, non hanno fatto un bel girone di Champions. Mercoledì notte è arrivata la sconfitta di Salisburgo, che ha retrocesso gli uomini di Lopetegui in Europa League, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Athletic Bilbao-Siviglia (Liga, sabato H 21.00): formazioni, quote, - larocri76 : RT @notiziasportiva: C’è grande attesa per la sfida della diciassettesima giornata tra #AthleticSevillaFC. #LaLigaSantander https://t.co… - notiziasportiva : C’è grande attesa per la sfida della diciassettesima giornata tra #AthleticSevillaFC. #LaLigaSantander - Max19711897 : @Marcello742 @roberti78257190 @de_pinot Dopo i goal ad Athletic Bilbao e Milan lo volevo adottare?????????? - SardegnaG : L'esperto di marketing sportivo Maurizio Laudicino in #Sardegna: il #Cagliari faccia come l'Athletic #Bilbao, ident… -