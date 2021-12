Atalanta | serata nera per Muriel | è successo durante la partita!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ieri alle ore 19:00 è andata in scena al Gewiss Stadium la sfida trae Villarreal. Nella sconfitta bergamasca Luisè sceso in campo al 54? minuto e negli istanti finali ha colpito un palo sul quale si sono spente le speranze della Dea. L’attaccante colombiano, nelle ore successive all’incontro, ha ricevuto un’altra triste notizia: proprio mentre lui era in campo i ladri hanno svaligiato la sua abitazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il bottino potrebbe comprendere orologi di importante valore, ma la cifra sottratta è ancora da stabilire.