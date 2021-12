Atalanta sconfitta dal Villarreal, retrocede in Europa League (Di venerdì 10 dicembre 2021) All'Atalanta non basta un grande cuore e tantissimo carattere contro il Villarreal, che vince 3-2 al Gewiss Stadium e si qualifica per gli ottavi di Champions League. Decidono la doppietta di Danjuma e il gol di Capoue, vane invece le reti di Malinovskyi e Zapata.Gli uomini di Gasperini, nonostante i tentativi di rimonta (anche un palo colpito da Muriel), sono costretti a retrocedere in Europa League. Pronti via e si mette subito in salita la gara per i bergamaschi, che vanno sotto dopo neanche tre minuti di gioco: ingenuità di Demiral che permette a Parejo di lanciare Danjuma a tu per tu con Musso, battuto con un tocco morbido che gli passa attraverso le gambe. Il match resta comunque vivo e molto equilibrato, con i nerazzurri che spingono con convinzione all ricerca del pareggio, ... Leggi su agi (Di venerdì 10 dicembre 2021) All'non basta un grande cuore e tantissimo carattere contro il, che vince 3-2 al Gewiss Stadium e si qualifica per gli ottavi di Champions. Decidono la doppietta di Danjuma e il gol di Capoue, vane invece le reti di Malinovskyi e Zapata.Gli uomini di Gasperini, nonostante i tentativi di rimonta (anche un palo colpito da Muriel), sono costretti are in. Pronti via e si mette subito in salita la gara per i bergamaschi, che vanno sotto dopo neanche tre minuti di gioco: ingenuità di Demiral che permette a Parejo di lanciare Danjuma a tu per tu con Musso, battuto con un tocco morbido che gli passa attraverso le gambe. Il match resta comunque vivo e molto equilibrato, con i nerazzurri che spingono con convinzione all ricerca del pareggio, ...

