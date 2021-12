Atalanta, ladri in azione a casa di Muriel durante la gara contro il Villarreal (Di venerdì 10 dicembre 2021) Serata da dimenticare per l’Atalanta, sconfitta dal Villarreal ed eliminata dalla Champions League, ma soprattutto per Luis Muriel. L’attaccante colombiano, una volta rientrato a casa, ha infatti trovato una brutta sorpresa. Proprio durante il match del Gewiss Stadium, dei ladri avevano fatto irruzione in casa sua, mettendo tutto a soqquadro e portando via oggetti di valore tra cui orologi. Immediato l’allarme lanciato dal giocatore, con i carabinieri di Bergamo che sono accorsi presso la sua abitazione. Una beffa incredibile, considerando che la sfida era originariamente in programma mercoledì sera, prima di essere rinviata per neve. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Serata da dimenticare per l’, sconfitta daled eliminata dalla Champions League, ma soprattutto per Luis. L’attaccante colombiano, una volta rientrato a, ha infatti trovato una brutta sorpresa. Proprioil match del Gewiss Stadium, deiavevano fatto irruzione insua, mettendo tutto a soqquadro e portando via oggetti di valore tra cui orologi. Immediato l’allarme lanciato dal giocatore, con i carabinieri di Bergamo che sono accorsi presso la sua abit. Una beffa incredibile, considerando che la sfida era originariamente in programma mercoledì sera, prima di essere rinviata per neve. SportFace.

