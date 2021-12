Atalanta, i ladri entrano in casa di Muriel mentre lui gioca contro il Villarreal (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella serata in cui l’Atalanta è stata eliminata dalla Champions League contro il Villarreal, i ladri sono entrati nella casa dell’attaccante colombiano, Luis Muriel. La notizia è sul Corriere Bergamo. Quando Muriel è tornato a casa, ai piedi di Città Alta, si è ritrovato l’appartamento svaligiato. “I ladri gli hanno fatto visita durante la partita giocata al Gewiss Stadium con un giorno di ritardo, tra l’altro, perché inizialmente era prevista la sera dell’8 dicembre, ma è stata poi posticipata per neve. Secondo le prime sommarie informazioni, dalla casa sarebbero spariti gli orologi del giocatore e altri oggetti di valore. Il bottino, comunque, è ancora da quantificare e non è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella serata in cui l’è stata eliminata dalla Champions Leagueil, isono entrati nelladell’attaccante colombiano, Luis. La notizia è sul Corriere Bergamo. Quandoè tornato a, ai piedi di Città Alta, si è ritrovato l’appartamento svaligiato. “Igli hanno fatto visita durante la partitata al Gewiss Stadium con un giorno di ritardo, tra l’altro, perché inizialmente era prevista la sera dell’8 dicembre, ma è stata poi posticipata per neve. Secondo le prime sommarie informazioni, dallasarebbero spariti gli orologi deltore e altri oggetti di valore. Il bottino, comunque, è ancora da quantificare e non è ...

Advertising

Corriere : Ladri svaligiano l’appartamento di Muriel: il colpo a segno mentre lui era in campo co... - napolista : #Atalanta, i ladri entrano in casa di #Muriel mentre lui gioca contro il Villarreal Ha dato lui stesso l’allarme a… - LeBombeDiVlad : ??? Serata no per #Muriel ?? Denunciato un furto nella propria abitazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - Luxgraph : Atalanta, ladri a casa di Muriel durante la partita con il Villarreal - sportli26181512 : #Atalanta, furto a casa #Muriel durante il match con il Villarreal: I ladri si sono introdotti nell'abitazione del… -