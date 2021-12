Atalanta | disavventura per Muriel | furto in casa durante la partita col Villarreal

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Mentreera in campo in, i ladri hanno fatto irruzione insua e rubato oggetti di valore Bruttaper Luis. Come riportato dall’Ansa, infatti, mentre il colombiano era in campo, i ladri hanno fatto irruzione insua portando via diversi oggetti di valore. Rientrato nel suo appartamento a Bergamo Alta, l’attaccante ha trovato tutto a soqquadro e ha lanciato l’allarme intorno alle 23. Da quanto risulta dai primi controlli, i rapinatori avrebbero portato via orologi e altri oggetti di valore. L'articolo proviene da Calcio News 24.