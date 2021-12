Atalanta, al via il rimborso biglietti della sfida contro il Villarreal (Di venerdì 10 dicembre 2021) Al via il rimborso dei biglietti per la partita di Champions League Atalanta-Villarreal rinviata. La sfida, originariamente prevista per mercoledì, si è infatti giocata giovedì 9 dicembre con la vittoria degli spagnoli (3-2) che ha eliminato i bergamaschi dal torneo. L’Atalanta fa sapere che “dalle 18 di oggi, venerdì 10 dicembre, fino alle 23 di domenica 12 dicembre è possibile ottenere il rimborso del prezzo del biglietto (escluse le commissioni di servizio Vivaticket) sui titoli acquistati online o nei punti vendita Vivaticket seguendo le procedure indicate al link https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi. L’unico codice da inserire per completare correttamente la procedura è il sigillo fiscale, la sequenza alfanumerica posta dopo la dicitura “S.F.”“. “In caso di ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Al via ildeiper la partita di Champions Leaguerinviata. La, originariamente prevista per mercoledì, si è infatti giocata giovedì 9 dicembre con la vittoria degli spagnoli (3-2) che ha eliminato i bergamaschi dal torneo. L’fa sapere che “dalle 18 di oggi, venerdì 10 dicembre, fino alle 23 di domenica 12 dicembre è possibile ottenere ildel prezzo del biglietto (escluse le commissioni di servizio Vivaticket) sui titoli acquistati online o nei punti vendita Vivaticket seguendo le procedure indicate al link https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi. L’unico codice da inserire per completare correttamente la procedura è il sigillo fiscale, la sequenza alfanumerica posta dopo la dicitura “S.F.”“. “In caso di ...

