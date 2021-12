Aston Martin Valkyrie | ritardi nelle consegne dell' hypercar inglese

Advertising

FormulaPassion : #F1: i risultati delle PL2 dell'#AbuDhabiGP - FormulaPassion : #F1 | I risultati delle PL2 di Abu Dhabi: Hamilton precede Ocon e Bottas, Verstappen 4° ma con un gran passo-gara.… - SebastianTano90 : @badrnotbader Stessa cosa ma per Aston Martin - Italiajin21 : 11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.268 3 12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.417 3 13 Lando NORRIS McLaren+… - hewhowasliving : L'aston martin peggio di jedda finora in pista, ci vuole impegno eh #AbuDhabiGP -

Ultime Notizie dalla rete : Aston Martin

Il primo esemplare dell'attesissima hypercar ingleseValkyrie è stato completato. Ma c'è forse qualche problema nelle consegne ai clienti . Secondo Bloomberg , che cita anonime fonti interne all'azienda, alcuni problemi nel funzionamento ...Sebastian Vettel suchiude la top 10. In casa Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi celebra con una dedica sul suo casco l'ultima gara in carriera del compagno di scuderia Raikkonen , campione ...In casa Chevrolet verrà schierata anche la vettura #4 in Classe GTD Pro per l'evento d'apertura della stagione 2022, con il danese che si aggiunge a Milner e Tandy ...Alcune voci non confermate parlano di problemi alle componenti elettroniche per la Aston Martin Valkyrie. Problemi che starebbero rimandando le consegne ai clienti ...