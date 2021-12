Assunzione lavoratori disabili | aumenta il contributo esonerativo 2022

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 10 dicembre 2021) A decorrere dal 1° gennaiol’importo delper l’dipasserà da 30,64 a 39,21 euro. A stabilirlo il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando del 30 settembre scorso numero 193. La somma in questione è stata convenzionalmente stabilita in misura pari al 40% della retribuzione media giornaliera lorda (euro 98,02), relativa al mese di dicembre 2020, individuata dall’ISTAT con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato. Il pagamento delopera come deroga rispetto all’obbligo delle aziende con almeno quindici dipendenti di assumere, garantito dalla Legge 12 marzo ...