Assegno unico 2022, decreto attuativo: le informazioni (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – Assegno unico 2022, a causa dei tempi previsti per la chiusura dei lavori parlamentari potrebbe essere ritardato l’avvio della fase operativa per la presentazione delle domande. La versione definitiva del decreto attuativo, infatti, non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Quando ciò sarà avvenuto, l’Inps avrà 20 giorni per diffondere le istruzioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Rei (Reddito di Inclusione): verifica requisiti e calcolo Dsu precompilata 2020: dati e inibizione del trattamento Acquisire la DSU precompilata 2020 e richiedere l’ISEE Pubblicato l’Osservatorio su Dichiarazioni Sostitutive Uniche e Isee Reddito di Cittadinanza, scopriamo i dettagli Reddito EMergenza 2021: ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA –, a causa dei tempi previsti per la chiusura dei lavori parlamentari potrebbe essere ritardato l’avvio della fase operativa per la presentazione delle domande. La versione definitiva del, infatti, non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Quando ciò sarà avvenuto, l’Inps avrà 20 giorni per diffondere le istruzioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Rei (Reddito di Inclusione): verifica requisiti e calcolo Dsu precompilata 2020: dati e inibizione del trattamento Acquisire la DSU precompilata 2020 e richiedere l’ISEE Pubblicato l’Osservatorio su Dichiarazioni Sostitutive Uniche e Isee Reddito di Cittadinanza, scopriamo i dettagli Reddito EMergenza 2021: ...

Advertising

Ettore_Rosato : 'Assurdo prendersela con il governo quando il Conte 1 e 2 non ci hanno dato nulla e non c'è stata protesta'.Poco da… - marattin : @PLCastagnetti Non era modesta, era inutile (numeri alla mano). Su solidarietà: assegno unico aumenta di 6 mld annu… - Agatha93593533 : @lucatelese Lei può devolvere l’assegno unico anche a chi nn ne ha assoluta necessità, ma chiedere di eliminare il… - AMarco1987 : RT @Ettore_Rosato: 'Assurdo prendersela con il governo quando il Conte 1 e 2 non ci hanno dato nulla e non c'è stata protesta'.Poco da aggi… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @EmilianoCarusel: @SOLCALIENTE2 @riccardovincen3 @fvtsQK7bvTo6Viv @CarloCalenda Direi che è l'unico che fa politica e che ottiene risult… -