Assegno unico 2022, che fine ha fatto il decreto attuativo? Istruzioni INPS in standby (Di venerdì 10 dicembre 2021) Complici anche le festività natalizie, il mancato approdo in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto attuativo sull'Assegno unico 2022 porta al rischio di ritardi per l'avvio della fase operativa di ... Leggi su informazionefiscale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Complici anche le festività natalizie, il mancato approdo in Gazzetta Ufficiale del testo delsull'porta al rischio di ritardi per l'avvio della fase operativa di ...

Advertising

Ettore_Rosato : 'Assurdo prendersela con il governo quando il Conte 1 e 2 non ci hanno dato nulla e non c'è stata protesta'.Poco da… - marattin : @PLCastagnetti Non era modesta, era inutile (numeri alla mano). Su solidarietà: assegno unico aumenta di 6 mld annu… - paolaparoletta : - ProDocente : Assegno unico come mantenimento per genitori separati: è possibile? - lasupercazzo : @sciltian @lucatelese Una legge scritta con i piedi che come al solito avvantaggia i benestanti....e ti faccio il m… -