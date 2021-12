Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 9 dicembre 2021

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 10 dicembre 2021)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie Un Professore ha totalizzato 4688 spettatori (20.12% di share) nel primo episodio e 4195 (22.51%); su Canale5 lo show Zelig ha avuto 3172 spettatori, 17.92% di share. Il film IT – Capitolo 2 su Italia1 ha intrattenuto in media 649 spettatori (3.67%); su Rai2 il documentario Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace ha totalizzato 918 spettatori (4.43%), mentre il film Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici su Rai3 ne ha portati a casa 684 (3.12%). Su Rete4 il programma di attualità ...