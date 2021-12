Ascolti Tv analisi 9 dicembre 2021 | Gassmann stacca Bisio-Incontrada “X Factor” free+pay precede Del Debbio e Formigli Il calcio non svetta

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 10 dicembre 2021)tv al top: Soliti Ignoti a 4,9 milioni e 20,4%, Tg1 a 4,870 milioni e 21,9%; il primo episodio de Un Professore a 4,688 milioni e 20,1%; L’Eredità 4,582 milioni e 23,23%, Tg5 4,557 milioni e 20,1%. In day time solo Uomini e donne sopra il 20% Serata ricca di, quella di giovedì 9, con alle 19.00 su Amazon Prime il recupero di Champions League tra Atalanta e Villareal, ma con in agenda anche Europa League e Conference League, con Napoli, Roma e Lazio impegnate. L’ammiraglia pubblica ha schierato la penultima puntata di Un Professore. Claudioe Vanessasu Canale 5 hanno risposto con la quarta e ultima puntata di Zelig. Paolo Delha affrontato ancora Corradonella sfida dei talk. Su Rai2 è andato in onda il docufilm ...