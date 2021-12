Arrivano tre enormi data center in Italia che daranno lavoro a 30mila persone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tre data center per altrettanti comuni del Torinese. Se ne parlava sin dall’anno dell’esplosione della pandemia da Coronavirus, lockdown compreso. Ora è la volta buona: arriva un dinamico trio in Italia che darà lavoro a circa trenta mila lavoratori. Arriva un trio di datacenter nel torinese, creerà posti di lavoro (Adobe Stock)TIM, Google, Intesa. Il marchio Italiano di Telecom Italia attivo nel settore della telefonia mobile e fissa, primo operatore a consolidarsi nel mercato, compreso quello europeo, originariamente con il sistema analogico TACS. Il colosso di Mountain View, l’istituto bancario torinese nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa. Non si sa ancora quando di preciso, ma le tre super aziende ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Treper altrettanti comuni del Torinese. Se ne parlava sin dall’anno dell’esplosione della pandemia da Coronavirus, lockdown compreso. Ora è la volta buona: arriva un dinamico trio inche daràa circa trenta mila lavoratori. Arriva un trio dinel torinese, creerà posti di(Adobe Stock)TIM, Google, Intesa. Il marchiono di Telecomattivo nel settore della telefonia mobile e fissa, primo operatore a consolidarsi nel mercato, compreso quello europeo, originariamente con il sistema analogico TACS. Il colosso di Mountain View, l’istituto bancario torinese nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa. Non si sa ancora quando di preciso, ma le tre super aziende ...

