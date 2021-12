Arrestati quattro ragazzi nel Catanese | sono accusati di stupro ed estorsione

(Di venerdì 10 dicembre 2021)dai carabinieri di Gravina, nel, i 4di 20 e 21 anni che avrebbero stuprato in gruppo una loro coeranea e diffuso illecitamente le immagini del video che riprendevano la ...

Ultime Notizie dalla rete : Arrestati quattro

dai carabinieri di Gravina, nel Catanese, i 4 ragazzi di 20 e 21 anni che avrebbero ... Il 'movente' - Secondo gli inquirenti, la molla della condotta deiindagati sarebbe stato 'un ...... ieri, 9 dicembre sono stati4 uomini a Molinazzo di Monteggio. Si tratta di un 67enne, di un 59enne, di un 58enne e di un 53enne, tutti cittadini italiani residenti in Italia già noti alla ...La ragazze è stata violentata da quattro persone che l'hanno filmata e poi ricattata per estorcerle anche del denaro: arrestati i responsabili ...In manette due ventenni e due ventunenni: avrebbero costretto una coetanea a subire atti sessuali all'interno di un garage mentre veniva filmata e poi ricattata ...