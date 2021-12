Archivi di Stato a rischio chiusura. Così si cancella la storia d’Italia. Manca il personale: 25 sedi su 133 vicine al collasso. E con il Governo dei Migliori il copione non cambia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un patrimonio che viene depauperato, anno dopo anno. Mettendo in bilico il futuro degli Archivi di Stato che sono, per antonomasia, i depositari della cultura e della memoria storica del Paese, oltre a rappresentare un prezioso strumento di studio per migliaia di ricercatori e docenti. Ma le belle parole non bastano: gli Archivi sono sistematicamente dimenticati. Neppure il Governo dei Migliori, guidati da Mario Draghi, ha impresso una svolta. Anzi si è posto in perfetta continuità con i precedenti esecutivi. La conseguenza? Almeno 25 delle 133 sedi sono a rischio chiusura. E già in alcuni casi sono talvolta impossibilitate a garantire il servizio. Il motivo è semplice: Manca il personale. Già in alcune giornate, le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un patrimonio che viene depauperato, anno dopo anno. Mettendo in bilico il futuro deglidiche sono, per antonomasia, i depositari della cultura e della memoria storica del Paese, oltre a rappresentare un prezioso strumento di studio per migliaia di ricercatori e docenti. Ma le belle parole non bastano: glisono sistematicamente dimenticati. Neppure ildei, guidati da Mario Draghi, ha impresso una svolta. Anzi si è posto in perfetta continuità con i precedenti esecutivi. La conseguenza? Almeno 25 delle 133sono a. E già in alcuni casi sono talvolta impossibilitate a garantire il servizio. Il motivo è semplice:il. Già in alcune giornate, le ...

Advertising

Patty66509580 : Archivi di Stato a rischio chiusura. Così si cancella la storia d’Italia. Manca il personale: 25 sedi su 133 vicine… - LaNotiziaTweet : Archivi di Stato a rischio chiusura. Così si cancella la storia d’Italia. Manca il personale: 25 sedi su 133 vicine… - bw_italian : Riassunto: Diligent rilascia il primo stato di salute automatizzato, che aiuta le aziende a ottenere maggiore sicur… - Dionigi64 : RT @miriconosci: I 100 lavoratori precari di biblioteche e archivi di #Firenze temono per il loro posto di lavoro. Appalto in scadenza, fon… - barcAmena : RT @miriconosci: I 100 lavoratori precari di biblioteche e archivi di #Firenze temono per il loro posto di lavoro. Appalto in scadenza, fon… -