Approvata la nuova legge per consentire i matrimoni tra persone dello stesso sesso: il voto storico del Cile (Di venerdì 10 dicembre 2021) Martedì il Cile ha festeggiato una grande conquista. Il governo Cileno ha approvato la legislazione sui matrimoni per persone dello stesso sesso con una maggioranza schiacciante. La legge deve ancora essere firmata dal presidente Sebastián Piñera, che si è detto a favore della sua approvazione, dopo essere stato contrario per anni. matrimoni fra persone dello stesso sesso: l’approvazione della legge Martedì il Cile ha approvato la legislazione sui matrimoni tra persone dello stesso sesso con un voto schiacciante. Erano già 4 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Martedì ilha festeggiato una grande conquista. Il governono ha approvato la legislazione suipercon una maggioranza schiacciante. Ladeve ancora essere firmata dal presidente Sebastián Piñera, che si è detto a favore della sua approvazione, dopo essere stato contrario per anni.fra: l’approvazione dellaMartedì ilha approvato la legislazione suitracon unschiacciante. Erano già 4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Approvata nuova Nuova Zelanda: sigarette vietate a chi è nato dopo il 2008 Era stata annunciata e ora è legge, una delle più dure al mondo contro il fumo. In Nuova Zelanda il governo della premier Jacinda Ardern ha presentato una legge che vieta di fatto a ...essere approvata ...

RIGENERAZIONE URBANA. EDIFICI ABBANDONATI, LE NUOVE REGOLE PER RIDURRE AL MINIMO IL CONSUMO DI SUOLO ... 10 dicembre 2021 - Una nuova disciplina per il recupero e la restituzione alla città dei "vuoti" di Milano, gli edifici dismessi e abbandonati da anni. Con una proposta di delibera appena approvata ...

Approvata la nuova PAC, le reazioni in Italia EuNews Nuove norme su aliquote IVA: 5% per servizi digitali? In base alle nuove norme approvate dai ministri delle finanze europei, l'IVA al 5% potrebbe essere applicata allo streaming di eventi sportivi. I ministri delle finanze dell'Unione europea hanno ...

Rifiuti, approvato il nuovo piano regionale: "Si punta a chiudere il ciclo" Dopo l’approvazione della Giunta regionale arrivata questa mattina, partirà a breve la fase di consultazione pubblica della Valutazione Ambientale Strategica durante la quale chiunque potrà presentare ...

