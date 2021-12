Anziano ucciso in casa a Milano: presunto assassino fermato a Melegnano (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’uomo, un 35enne impiegato come magazziniere in una farmacia, è accusato dell’omicidio di un 82enne in Porta Romana. Per entrare in casa, il 35enne aveva utilizzato una motosega, tentando poi di dare fuoco all’appartamento. Il pensionato lo aveva già denunciato per stalking Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’uomo, un 35enne impiegato come magazziniere in una farmacia, è accusato dell’omicidio di un 82enne in Porta Romana. Per entrare in, il 35enne aveva utilizzato una motosega, tentando poi di dare fuoco all’appartamento. Il pensionato lo aveva già denunciato per stalking

